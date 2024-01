FOTO | Mis neid seob? Grete Paia ilmus salapärase meessoost saatjaga seltskonda

Samsungi uue tipptelefoni Galaxy S24 seeria esitlus Tallinna kruiisiterminalis meelitas teiste külaliste seas kohale ka lauljatar Grete Paia (28) koos saatjaga. Varem on Grete liikunud ringi peamiselt üksi. Kes on see õnneseen, kes säras Grete kõrval?