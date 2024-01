Pakendikeskus naljatleb taas! Ettevõte keeras presidendi vastuvõtu kleididraama humoorikaks reklaamiks

Juba eelmisest nädalast kütab kirgi president Alar Karise otsus kutsuda vabariigi presidendi vastuvõtule vaid osa riigikogu liikmeid. Osad parlamendisaadikud on jõudnud juba kleidi tellimiseni ning on seetõttu Karise otsuse tõttu pettunud ja pahased. Neile on appi tõtanud Pakendikeskus, kes olukorra üle nalja viskab.