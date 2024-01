Legendaarne ossifilm tuleb taas! Aprillis jõuab kinodesse kultusfilmi „Tulnukas ehk Valdise päästmine“ järg

2006. aastal omandas Rasmus Merivoo Tallinna ülikoolis režissööri bakalaureusekraadi oma lühifilmiga „Tulnukas – Valdise pääsemine 11 osas“. Interneti toel muutus see kiiresti kultusfilmiks, mida on hinnanguliselt vaadatud üle miljoni korra. Pärast mitmeid erinevaid teleprojekte naasis Rasmus lõpuks mängufilmide kirjutamise ja lavastamise juurde 2020. aastal kogupere-õuduskomöödiaga „Kratt“. „Tulnukas 2“ on Rasmus Merivoo kolmas täispikk mängufilm.