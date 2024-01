Walesi printsessi operatsiooni salapära kestab: Kate’i lähedased ei teadnud tema tervisemurest

Eelmise nädala kolmapäeval selgus Kensingtoni palee ootamatust avaldusest, et Walesi printsessil Catherine’il seisab ees planeeritud operatsioon ja pikk taastumisaeg. Nüüd on selgunud, et operatsioonist ei teadnud kõik tema lähedased ja neile tuli see üllatusena.