„Kes tappis Otto Mülleri?“ sarja täht Theodor Tabor ihkab näidelda: praegu vaatan igat rolli pilguga, kuidas mina seda teeksin

„Küll see nooruk on lummav! Ta on nii fotogeeniline! Kes see noormees on?“ kiideti-küsiti, kui ETV näitas sarja „Kes tappis Otto Mülleri?“. Tiitrites pisikeses kirjas jäi uustulnuka nimi Theodor Tabor märkamatuks, ent ekraanil paistis ta vägagi silma.