Jäi perele väikeseks: Raimond Kaljulaid müüb oma pealinna korterit

Müügiportaali kv.ee lisatud kuulutuses, kuhu Raimond Kaljulaid oma korteri müüki on paisanud, seisab, et tegemist on väga heas seisukorras kesklinna koduga, kuhu saab soovi korral kohe elama asuda. Veel lubatakse, et kõik fotodelt nähtav mööbel korteris tuleb uuele omanikule kaasa. Korter asub heas asukohas, selle ümbruses on mitmeid poode ning ka ühistranspordiliiklus on seal mugav.