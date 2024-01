FOTOD | Kanye Westi avaldatud fotod abikaasa riietuse skandaalsest detailist tekitavad küsimusi paari sekselu kohta

Ligi aasta Censoriga abielus olnud West on saanud naise liigse objektiseerimise ja kohtlemise tõttu kriitikat, kuna avaldab temast pidevalt väljakutsuvat ning sündusetut materjali. Enamikel Westi Instagrami kontol avaldatud piltidel on naine väga väljakutsuvalt riides. Lisaks on Westi süüdistatud ka selles, et ta üritab uue naise välimust muuta enda kuulsa eksnaise Kim Kardashiani sarnaseks.

Nüüd on West postitanud abikaasast pilte, mis panevad kulmu kergitama. Esialgu ei paista piltidel midagi skandaalset. Censori kannab seal hästi liibuvat valget nabapluusi ning musti liibuvaid šortse. Siiski lähemalt uurides selgub, et mustadel šortsidel on väike detail juures. Nimelt on välismeedia pannud tähele ja toonud välja, et Censori lühikestele pükstele saab kinnitada ettepoole dildo. Seda on tähele pannud ka näiteks Daily Mail, kes on avaldanud fotod riietusest lähivaates.

Westi kontol oleva materjali alla on paljud kommentaatorid endiselt vihaselt kirjutanud, et miks räppar jätkab oma naise - kes muide pole avalikult kuskil sisuliselt midagi rääkinud - eksponeerimist. Samuti ilgutakse selle üle, et kas neid pükse koos kelmika lisandiga kannab magamistoas Kanye või Censori.

West on varasemalt ise rääkinud, et oma naisele isiklik stilist ja nende mõlema riietus on Westi disainitud.

Viimaste kuulujuttude põhjal on aga paar lahkumineku äärel. Jutud algasid siis, kui Censori külastas Austraalias oma peret ja Westi nähti samal ajal avalikult korduvalt ilma abielusõrmuseta. Paari nähti siiski viimati koos jõulude paiku Dubais.