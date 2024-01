„Meie Rednexi pere ei ole enam kunagi sama. Sind jäädakse väga igatsema, meie legend. Tegemist on ühe ajaloo kõige kurvema päevaga. Pistoda, me armastame sind,“ seisab bändi järelehüüdes.

Rednex asutati 1992. aastal. Esimese suurima läbimurde tegi tantsulikku kantrit viljelev ansambel 1994. aastal justnimelt singliga „Cotton Eye Joe“. Nimetatud lool on YouTube’is tänaseks üle 228 miljoni vaatamise ja kümneid tuhandeid kommentaare. Samuti mäletatakse hästi nende megahitti „Wish You Were Here“.