Eesti Muusikauhindadel jagatakse tänavu kullatud auhindu, plaanis mitmeid üllatusi

Eesti Muusikaauhinnad 2024 auhinna disaininud Leslie Laasner aka Leslie Da Bass on varasemalt sündmusel nii muusikuna laval esinenud kui ka ise auhindu vastu võtnud: „Kokku koos ansambel HU? arvestusega mäletamist mööda umbes 8 ja see paneb asjale ka teise pilguga vaatama - mida ma siis ise tegelikult võitjana koju viia tahaksin. See oli ka üks põhjuseid, miks selle ülesande erilise rõõmuga vastu võtsin.“

Eesti Muusikaauhindade uue trofee idee kannab nime „Mount EMArest“, mis kujutab oma olemuselt mäge, ehk siis mõttena on see kui säravaim tipp Eesti muusikamaastikul. Laual oli kümmekond kontseptsiooni, millest käesolev osutus valituks oma lihtsuse, värskuse ning moodsa disainiga. „Ülesannet lahendama hakates oli mul kinnisidee mitte kasutada ühtegi muusikalist klišeed, nagu noot, saksofon, kitarr, mikrofon jne mistahes sellised kujundid. Proovisin paralleeli vedada mingi muu kujundimaailmaga jäädes samal ajal hästi lihtsaks ja minimalistlikuks. Mägi pole iseenesest midagi uut ka trofeemaailmas, aga sellises tüpograafilises lahenduses ja muusikalises kontekstis tundus asi piisavalt värske ja lihtne. Teine kinnisidee mis tekkis, et trofee peab kindlasti sisaldama kulda. Ja mitte kassikulda vaid päris kulda. Uue trofee tipp ongi kullatud,“ selgitab autor rahulolevalt.

Auhind on terasest, nö origami voltimistehnikas, et vorm mõjuks õiges proportsioonis, aga ei läheks massiivseks metallikamakaks. Pinnaviimistluses on kasutatud ka roostet, mis sümboliseerib justkui mudast säravasse tippu tõusmist. Terasest on loodud tervikuna kivi faktuur. „Oluliseks pidasin veel trofee sobivust interjööri disainiga, et see poleks eksponeeritav vaid trofeeriiulil klassikaliste karikatega, mis igale poole ei sobi,“ kirjeldab Leslie oma äärmiselt põhjalikku nägemust. Trofee teostusel olid abiks mitmed osavad käed Tartust, laserlõiketehnika, painutusrobotid ja metallikunstnik Merilin Pedastsaar, kes kõik ideed ellu aitas kutsuda.