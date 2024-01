Ei pidanud Venemaalt lahkumise lubadust: Rootsi kuningakoda lõpetas Eestiski populaarse maiustustebrändiga koostöö

Põhjamaades väga levinud Marabou sattus fookusesse eelmisel aastal, kui selgus, et nende USA emafirma Mondelez on Ukraina poolt pandud musta nimekirja. Põhjuseks on tõsiasi, et maiustuste hiigelfirma Modelez ajab endiselt Venemaal olulisel määral äri. Pärast toonast otsust lõpetasid ka näiteks Rootsis mitmed poeketid Mondelezi brändide müügi. Samuti lõpetasid ettevõttega koostöö Rootsi üleriigiline transpordifirma SJ, lennufirma SAS ning Rootsi kaitsevägi.