Skandaal Monacos: vürstipaari endine varahaldur paljastas, et printsess Charlene võttis naeruväärse summa eest tööle illegaalsed immigrandid

Palmero on päevavalgele toonud tõeliselt jahmatavad detailid vürst Alberti ja printsess Charlene’i rahaasjadest. Näiteks avaldas ta, et printsess võttis tööle riigis illegaalselt viibivad immigrandid ja maksis neile pisut üle 100 euro ühe tööpäeva eest. Kokku töötas Charlene’i heaks täiskohaga kaheksa töötajat, kellest illegaalsed immigrandid moodustasid suure osa, ning see pani Palmerot muretsema, vahendab Daily Mail.