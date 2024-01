Pöörane! Taylor Swifti efekt jätkub: täiesti tavaline NFL-i mäng tegi lauljatari kohaoleku tõttu ulmelise vaatajarekordi

Nimelt teatas telekanal CBS, et pühapäevast NFL-i liigamängu Kansas City Chiefsi ja Buffalo Billsi vahel vaatas ligi 50 miljoni silmapaari. See tähendab, et nimetatud mängust sai USA ajaloo läbi aegade enimvaadatud NFL-i divisjonimäng, vahendab CNN.

Ei tea, kas tegemist oli kokkusattumusega, aga eelpool mainitud pühapäevasel mängul oli Kansas City`s mängivale kallimale Travis Kelce`le (34) tulnud kaasa elama ei keegi muu kui 34-aastane Taylor Swift isiklikult. Pärast Kelce`i ja Swifti suhte avalikuks tulekut on lauljatar käinud kohal mõnel NFL-i mängul ja nende vaatajanumbrid on seetõttu järjest suurenenud. Seega on ilmselge, et nn Taylor Swifti efekt annab tugevalt tunda ka Ameerika jalgpallis.