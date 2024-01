Evelin Võigemast avaldas koerustüki nooruspõlvest: murdsime sõpradega suvilasse sisse ja magasime seal öö ära

Võigemast ja Oja mängisid Piret Laose ja Jüri Butšakovi juhtimisel „Õhtu!“ saates mängu „Tõde või väär“. Nad rääkisid seal enda kohta jutte, mis võisid vastata tõele või olla välja mõeldud, ning teine pidi lugu kuuldes otsustama, kas lugu on päriselt juhtunud või mitte. Evelin asus oma lugu jutustama esimesena ja Orm asus mõistatama, kas Evelin räägib tõtt või mitte.

„Ma murdsin suvilasse sisse,“ alustas Evelin oma juttu, mille peale uuris Orm, kelle suvilaga tegu oli. Näitlejanna vastas, et asi oli juhtunud tema pere suvilas. „No see ei oleks ju kuigi huvitav lugu,“ tõdes Orm seejärel ja küsis, mis eesmärgil Evelin sellise asja ette võttis. „Magamise,“ ütles näitlejanna, mille peale seltskond stuudios naerma puhkes. Ormil tuli seepeale otsustada, kas lugu vastab tõele või mitte ja ta arvas, et Evelin luiskab.