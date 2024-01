Britney Spearsi ja Sam Asghari lahutus kisub inetuks: mees soovib oma läbielamiste eest õiglast kompensatsiooni

Britney Spearsi ja Sam Asghari lahutus tuli avalikuks eelmise aasta augustis, kui mees paberid selle ära vormistamiseks ametlikult sisse andis. 2022. aasta juunis igavest liitu sõlmides tegid Britney ja Sam konkreetse abieluvaralepingu, millega panid rahalised ja varalised detailid oma abielu osas paika. Lepingus oli Samile ette nähtud rahasumma ja erinevad kohustused, kui tema ja Britney peaksid lahutama, kuid nüüd soovib treener suuremat rahanutsu.

„Sam tunneb, et ta peaks saama kompensatsiooni kõige eest, mida ta Britneyga koos olles läbi elas,“ sõnas üks asjasse pühendatud allikas, et viitas popstaari kohati hullunud käitumisele ja tujukõikumisele, mis popstaaril ette olid tulnud. „Täpne summa, mida Sam soovib, on hetkel konfidentsiaalne, aga ta ei ole rahul sellega, mida Britney ja tema tiim on välja käinud,“ sõnas allikas veel. Ei Britney ega tema esindajad ei ole kommenteerinud lahutust ega selle detaile.

Abieluvaralepingu järgi peaks Asghari iga Spearsiga kahe abielus oldud aasta eest saama miljon dollarit. Samuti loobub ta lepingu alusel kõikidest tasudest, mille Britney on oma muusikaga teeninud. „Sam ei vaja raha, aga ta on valmis võitlema lisaraha nimel, et saada see, mida ta väärib,“ sõnas allikas.

Britney peagi endine abikaasa Sam Asghari paistab pärast lahutusuudist elavat head elu - ta käib erinevatel seltskonnaüritustel ja poseerib meeleldi punasel vaibal. Samas kasutab ta maailmakuulsate staaridega ühispildi saamiseks oma tuntud eksnaist ära. Näiteks sattus ta Brad Pittiga samale pildile ühes galeriis toimunud näitusel, kuna mainis Spearsi nime ja seotust temaga.

Lauljannale ei sobi aga see, et treeneriametit pidanud mees oma sidet temaga Hollywoodi eliidiga kokku puutudes ära kasutab. „Ta tunneb, et Sam kasutab „Härra Britney Spearsi“ kaarti kõigeks, mis on midagi väärt ja see on lausa hale,“ avaldas üks popstaari tundev allikas väljaandele Us Weekly.