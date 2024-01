Rahvasaadik Luisa Rõivas aastapäeva kutsedraamast: Taavi sai kutse osaleda koos abikaasaga. Ma loodan väga, et mina olen siis see abikaasa

Hommikuprogrammi saatejuhtide sõnul lillelise kleidiga stuudiosse saabunud Luisa vastas saatejuhtidele aastapäeva vastuvõtuga seotud küsimuse peale, et tal ei ole praegu ei tervet ega ka poolt kleiti valmis. „Jube kurb, et Eesti kõige tähtsamast päevast on saanud selline - kuidas ma ütlen - kleidiparaad. Ma ei ole ise seda kunagi selliselt võtnud, minu jaoks on see olnud väga ilus ja väga tähtis päev aastas. Hommikul tuleb lippu heisata koos perega või siis olla Toompeal, kui see on tööga seotud ja hiljem siis minna paraadile ning päev on päädinud alati presidendi vastuvõtuga,“ rääkis mullu märtsis parlamenti valitud Luisa.