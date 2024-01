Star FM hommikutiimiga liitub uus saatejuht, üks praegustest jätkab vaid neljal päeval nädalas

Star FM programmijuhi Allan Vinogradovi sõnul on kogu raadiorahval uue kolleegi üle hea meel. „Star FM Hommikuprogramm on väga populaarne ning Grete liitumine rõõmustab kindlasti paljusid, kes meid kuulavad, ja kindlasti ka neid, kes meid Instagramis jälgivad,“ märgib Vinogradov.

Grete reedesed kaassaatejuhid Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on juba põnevil ja ootusärevad, kinnitades, et nii säravat ja rõõmsameelset äratajat on meil kõigil vaja. „Kindlasti saavad ühised raadiohommikud olema äärmiselt lõbusad. Lisaks heale tujule tasub meie hullustele ka sotsiaalmeedias pilk peale panna,“ soovitab Jürgen. Andres leiab, et Grete annab Star FM hommikule juurde energiat ja toob välja rutiinist. „Grete läheb kaasa igasuguste hullustega ega jää meile Jürgeniga kunagi vastust võlgu. Tere tulemast, kergelt hull Grete!“ muigab Andres.