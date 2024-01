Urmas Reinsalu ütleb Kroonikale antud kommentaaris, et mõistab Kallase olukorra kimbatust, millele ka ajakirjandus on tähelepanu juhtinud. Ta viitab Kallase Venemaa äride skandaalile ja tõdeb, et peaministri olukord oleks vastuvõtul olnud ebamugav. „Tõenäoliselt oleks tal olnud võimalus sellest kimbatusest, kus ta koos abikaasaga seal vastuvõtul oleks olnud, vabaneda sellisel moodusel,“ tõdeb poliitik. „Ma oletan, et see oli vast tal võimalus seda nii-öelda põhjendust kasutades siis otsustada koju jääda.“