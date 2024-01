Hiljuti üheksandat korda isaks saanud Urmas Sõõrumaa: minu lapsed on kõik võrdselt koheldud

Urmas Sõõrumaa (62) ja temast 36 aastat noorema kallima Alisa Meliku aasta on alanud suure rõõmusõnumiga. Pühapäeval, 7. jaanuaril nägi ilmavalgust paari esimene ühine laps, tütar. Urmasele on väike ilmakodanik üheksas järeltulija.

Vastsed vanemad on väga õnnelikud. Alisa, kelle jaoks on emaroll uus kogemus, ütleb, et tervis on tal hea ja ta tunneb end uues rollis väga rõõmsa ja rahulolevana. „Tänu Urmase toetusele tunnen end väga hästi. Ma olen väga õnnelik.“