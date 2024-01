Jana Toom peaministri otsusest: ega Kajal kerge pole - kumbapidi ta ei otsustaks, ikka poleks pääsu idavedude teemast

„Ega Kajal kerge pole - kumbapidi ta ei otsustaks, kas tulla vastuvõtule abikaasaga või ilma, ikka poleks pääsu idavedude teemast. Lisaks on tal manageerida riigikogu mammutfraktsioon - 38 saadikut, kellest 25 on täiesti nähtamatud. Ise ta ju panustas sellesse, et parlament ei teeks sisulist tööd. Nii, et nende saadikute jaoks presidendi vastuvõtt on ainus võimalus olla pildil - kasvõi kleitidega,“ leiab Jana Toom. „Kuna peaministri populaarsus tema koduerakonna sees on kiiresti kahanemas, siis see, et ta solidariseerub kutseta jäänud saadikutega, on loogiline. Seda enam, et just koalitsiooni solvunud saadikutest sõltuvad ka eelseisvad usaldushääletused, mida on tulemas üksjagu,“ kommenteerib Toom Kroonikale.