Raivo E. Tamm: meenub, kuidas kunagi Edgar Savisaar teatas alati uhkusega, et tema ei lähe presidendi vastuvõtule

Raivo E. Tammele kui endisele poliitikule meenub lause, mida ta tihti riigikogu kuluaarides kuulis, et poliitikas ei ole kohta solvumisele. „Kuid tegelikult oli tunne, et peale solvumise seal poliitikas millegi muuga tegemist ei olnudki. Ja oli näha, et praktiliselt ükskõik, mida sa ütled, saab selle mõni hetk hiljem su enese vastu pöörata. Riigikokku kandideerides küsiti esimese asjana minult: kellega välistaksid koostöö? Olen teatrikooli haridusega ja sealt tõin paralleeli: kuidas oleks võimalik teatrit teha, kui näitleja küsiks lavastajalt, et kes selles tükis veel kaasa teevad, ja hakkaks siis deklareerima, et ei, sellega ma küll ühes lavastuses ei ole nõus olema ja sellega mina küll koos lavale ei lähe! Siis oleks meil ainult monoetendustest koosnev teater? Ma polnud veel riigikogu ligilähedalegi jõudnud ja juba pidin hakkama välistama. Kui aga riigikokku sain, sain kohe alustuseks näha, kuidas just välistamisega valimisvõit lõppeski. Ja muidugi solvumistega,“ meenutab endine poliitik Kroonikale.