VIDEO | Mutantauto blokeeris öise Tartu liikluse, et harjutada koos politseiga sõitu vabaõhureivile

Rongkäigu peamine diskosõiduk on maailmaränduritest seltskonna poolt ehitatud mutantsõiduk Reisiv siil, mis stardib peale Tartu 2024 avatseremooniat kell 20.30 Eesti Rahva Muuseumi noka alla tasuta vabaõhureivile. Muuseumi noka all on peaesineja ÜK legendaarne SIGMA DJ-sett ning etteasted teeb DJ Heidy Purga, Emily Makis & Hi-Phi (ÜK) ja Sound In Noise x Olivar ft. MC Slin.