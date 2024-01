ARMSAD KLÕPSUD | „Ma olen viimase kuue kuuga õppinud rohkem kui kogu oma senise elu jooksul.“ Lionel Richie tütar Sofia saab rikkurist kallimaga esiklapse

Nüüd teatas aga Sofia, et värske abielupaar ootab juba kuuendat kuud perelisa. 25-aastane modell jagas Instagramis Vogue’i fotosessiooni, kus oma beebikõhtu demonstreerib ning kuhu alla kirjutas: „Ma olen viimase kuue kuuga õppinud rohkem kui kogu oma senise elu jooksul.“

Staar paljastas ka oma lapse soo - nimelt on oodata perre tütart. „Meie südamed on täiendetud rohke armastusega,“ õhkas Sofia.

Sofia kirjeldas Vogue’ile antud intervjuus, et sai oma rasedusest teada juhuslikult, kui tal Pariisi moenädalal halb hakkas - ta arvas, et põhjuseks võis olla hoopis ajavööndite muutus ja lennuväsimus. Raseduses oli ta kindel alles pärast kolme testi tegemist. „Ta oli nii põnevil ja me mõlemad nutsime,“ vahendas Sofia tundeid pärast rasedusest teadasaamist ning viidates oma abikaasale. „Raske oli seda avalikkusega koheselt mitte jagada.“