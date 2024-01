VÕRDLE | Luhtaläinud iluopid või hoopis meelemürgid? Nullindate kuumima filmistaari nägu on muutunud tundmatuseni

38-aastane Trachtenberg jagas veel mõni aeg tagasi ainult fotosid, mis olid temast tehtud juba aastate eest. Viimasel ajal on ta hakanud aina julgemalt näitama oma praegust välimust, kuid fännide reaktsioon on olnud kõike muud kui positiivne. Näitlejatari postituste all uuritakse, et miks ta nägu on „sisse vajunud“ ning ta näeb nõrk ja liiga peenike välja. Samuti on kommentaarides märgatud, et Trachtenbergi silmamunad on muutunud kollakaks, mis võib viidata mõnele väga tõsisele terviseprobleemile.