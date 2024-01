Soome meedia kirjutab, et Soome-Eesti suunamudija Erna Husko, keda väljaanne Seiska on tituleerinud istmikukuningannaks, on leidnud endale uue silmarõõmu. Kõnealune mees on juba kinnitanud, et on veetnud Ernaga aega, kuid tegemist on väidetavalt vaid sõprusega.