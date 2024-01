79-aastaselt seitsmenda lapse saanud Robert De Niro oma pisitütrest: tahan olla tema elus nii kaua kui võimalik

De Niro sõnul on on 80-aastaselt pisitütrele isaks olemine suurepärane ja pakub talle ainult positiivseid emotsioone. „Kõik, mille pärast muretsen või mille pärast ma olen kuulnud, et peaksin muretsema, lihtsalt kaob, kui ma teda vaatan,“ lausus staar. „Ta vaatab ja jälgib mind väga omapärasel viisil,“ jätkas De Niro. „Ma ei tea, mis saab siis, kui ta vanemaks saab, aga ma tahan olla tema elus nii kaua kui võimalik ja seda nautida.“

„Killers of the Flower Moon“ staar De Niro teatas möödunud aasta maikuus intervjuus Entertainment Tonight Canadale, et tervitas äsja oma seitsmendat last. Kui intervjueerija küsis meelelahutajalt tema kuue lapse kohta, vastas De Niro, et tal on neid „tegelikult seitse“ ja lisas: „Mul just sündis laps“. Mõni päev hiljem jagas De Niro teises intervjuus, et uue lapse saamine ei olnud juhuslik - see oli planeeritud, vahendab HuffPost.