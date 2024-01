Režissöör Rasmus Merivoo „Tulnuka“ järjefilmi näitlejatest: nad on nii küpsed nagu pirnid sügisese puu otsas

„Seda ma pean küll ütlema, et ega me pole nende tüüpidega vahepeal kokku saanud,“ viitas Merivoo näitlejatele, kes „Tulnuka“ järjefilmis kaasa löövad, nende hulgas ka Ott Sepale ja Märt Avandile. Ta lisas, et näitlejatega taaskohtumine võtetel oli tore sündmus. „Nad on nii küpsed nagu pirnid sügisese puu otsas,“ iseloomustas ta neid.