Kristjan Jõekalda ja Teet Margna taaselustavad legendaarse saate: eestlane pole ainult laulu- ja tantsurahvas

TV3 eetrisse tuleb kevadel saade legendaarne mälumäng „Kahevõitlus“, mille Teet ja Kristjan mõtlesid välja juba üle 20 aasta tagasi ning mis võitis vaatajate südamed juba ammu. „Nüüd ta siis taaselustub, sest me oleme kõik näinud ja aru saanud, et eestlane on mitte ainult laulu- ja tantsurahvas, vaid ka mälumängu- ja telemängurahvas,“ räägib Teet Margna.

Kuidas „Kahevõitlus“ täpselt käib? Margna selgitab, et saatejuht Kristjan Jõekalda tervitab igas saates kahte mängijat, kes hakkavad otsima õigeid vastuseid erinevatele küsimustele. „Igas saates on kuus teemat. Näiteks need on kõik Lotte multifilmi karakterid,“ mille peale antakse kümme vastusevarianti, millest seitse on õiged ja kolm valed. Mäng käib loomulikult auhindade peale.