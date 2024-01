Kuninglik ekspert on printsess Catherine’i operatsiooni pärast mures: ta võib olla rivist väljas kauem, kui arvata oskame

Möödunud nädala kolmapäeval selgus Kensingtoni palee ootamatust avaldusest, et Walesi printsessil Catherine’il seisab ees planeeritud operatsioon ja pikk taastumisaeg. Kui algselt viidati, et printsess on kuninglikest kohustustest eemal lihavõttepühadeni, siis kuninglikud eksperdid usuvad, et Kate on rivist väljas palju kauem.