Ootamatud tervisemured! Jeremy Clarkson käis salaja noa all

63-aastasele saatejuhile Clarksonile tehti kiivalt saladuses hoitud operatsioon eelmise aasta oktoobris. Intervjuus paljastas Clarkson, et ta lükkas oma operatsiooni nädala võrra edasi, et pääseda „haledast“ spaapuhkusest koos oma tüdruksõbra Lisa Hoganiga, sest „isegi haiglas viibimine oleks lõbusam“.

Telenägu lisas, et loobus ka alkoholist mõneks ajaks pärast operatsiooni, ent ta ei tunne, et see oleks kuidagi tema tervisele positiivselt mõjunud, vahendab Yahoo Movies.

Jeremy Charles Robert Clarkson on inglise autoajakirjanik ja kirjanik. Ta sai laiemalt tuntuks BBC autosaatega „Top Gear“, mida juhtis koos Richard Hammondi ja James Mayga. Praegu kirjutab ta iganädalasi kolumne ajalehtedele The Sunday Times ja The Sun. Alates 2018. aastast on Clarkson juhtinud ITV saadet „Kes tahab saada miljonäriks?“.