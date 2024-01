Kõlakad Brad Pitti iluopist levivad kulutulena: väidetavalt on näitleja oma nägu tuuninud üle saja tuhande euro eest

Algselt sotsiaalvõrgustikku Instagram postitatud ja hiljem TikTokis viraalseks läinud videos kommenteerib doktor Jonny Betteridge Bradi välimust. Ta usub, et Brad on käinud oma välimust kohendamas ja toob selle kohta ka oma tõendeid.

Ta võrdles oma videos fotosid Bradist, mis olid tehtud eelmise aasta juulis ja 2020. aastal. Pea neli aastat vana foto kohta ütles Betteridge, et seal on näha märke tavapärasest vananemisest. „Volüümikadu silmades ja näo keskosas ning naha lõtvus näo alaosas,“ tõi ta välja.

Möödunud suvel tehtud foto kohta olid tal aga teistsugused mõtted. „Siin on tema muutumist märgata. Vaadake, kui palju noorem ta näeb külgprofiilis vaadates välja,“ juhtis ta Bradi välimusele tähelepanu. „Näo alaosa kontuuri osas on muutus muljetavaldav,“ tõdes ta ja tõi välja, et Bradi kõrva juures olev arm viitab sellele, et näitleja nägu on läbinud mõned kohendused. „See on klassikaline näo tõstmise armi välimus,“ kommenteeris Betteridge.

Veel sõnas arst, et Bradi muutunud välimus näeb hea välja ja viitas, et ta on käinud iluoperatsioonil. „See on suurepärane näide hästi tehtud operatsioonist. Selliseid tulemusi ei saa saavutada mittekirurgiliste meetoditega,“ lausus ta. Väidetavalt maksavad taolised operatsioonid ligi 117 tuhat eurot ja nõuavad taastumiseks kaks kuni kolm kuud, vahendab Daily Mail.

Fännid on Bradi aegumatut välimust võrrelnud tema rolliga filmis „Benjamin Buttoni uskumatu elu“, kus näitleja kehastas nimitegelast Buttonit. Linateoses ei vananenud mees päevagi, vaid hoopiski noorenes aja jooksul. Kahe olukorra sarnasuse tõttu ongi Bradi fännid ristinud ta päriselu Benjamin Buttoniks. Brad ise pole kunagi kinnitanud, et ta on noa all käinud ja oma välimust lihvinud.