VIDEO | Peagi emaks saav Helen Adamson tähistas sünnipäeva: järgmisel aastal tähistab üks pisike juba meiega

„Eile õhtul magama minnes hakkasin mõtlema, et kui vanaks ma siis täna saan ja see 37 korraks ehmatas päris ära. Millegipärast 36 tundus 40st veel väga kaugel ja 37 tundub juba päris lähedal. Aga kui elukaaslane hommikul küsis, et kui saaksin valida vanuse, milles oleksin elu lõpuni, oli minu vastus, et see oleks just praegune hetk,“ kirjutas lauljatar Instagrami postitatud video juurde, kus poseerib õhupallidega.

Adamson ütleb, et ta pole mitte kunagi elu nii palju nautinud ja tundnud, et elu on tõesti nii rahuldustpakkuv, kui just nüüd. „Olgugi, et teatud teemad on täpselt samas kohas nagu varasemalt, ei häiri need kuidagi elust rõõmu tundmist. Mulle on sünnipäev alati oluline olnud, kohati isegi ehk pisut üle tähtsustatud. Muidugi ma tean ka miks, kuid viimaste aastate muutused on selle päeva tähtsust ka mulle endale üllatuseks väga palju vähendanud.“

„Kui muidu tunda end nähtu ja olulisena, siis nagu polegi tähtis, et sünnipäev seda erakordselt suures koguses ja rõhutatult pakuks. Sellegipoolest olen viimastel aastatel oma sünnipäeva hommikuid nii väga nautinud, sest mu elukaaslane on loonud minu jaoks täpselt selliseid hetki, mida ma tohutult väärtustan ja hindan,“ jätkab Adamson.

Lauljatari sünnipäev oli ekstra eriline, sest see oli viimane kord, kui võttis seda päeva vastu harjumuspärastes rollides. „Järgmisel aastal tähistab üks pisike juba koos minu ja meiega! Südamest aitäh iga ilusa õnnesoovi eest, mida täna saanud olen! Ja imeilusate kimpude eest! Mu inimesed teavad, mis mulle meeldib, kõik lilled on mu lemmik pastelsetes toonides. Tunnen, et olen väga-väga õnnelik inimene!“ kirjutab Adamson lõpetuseks, et uus eluaasta saab olema fantastiline.

Avaldasime 19. oktoobril, et lauljannal on ees suured elumuutused: üheskoos ettevõtjast elukaaslase Rene Lõhmusega ootab ta esimest last. „Olen päris osavalt oma lapseootust varjanud,“ rääkis Helen Kroonikale.

Lauljanna tunnistas, et tema jaoks pole lapse saamine kunagi olnud omaette eesmärk. „Olen soovinud alati emaks saada, aga ainult juhul, kui mul on turvaline ja kindel suhe, kuhu laps saada. Siit ka põhjus, miks me saame oma esimese lapse alles nüüd, kolmekümnendate keskpaigas. Meie mõlema jaoks on lapse saamine olnud väga teadlik otsus. Nüüd, kui olen tegelenud viimased aastad oma emotsionaalse küpsemisega, saan öelda, et mingit muinasjuttu, et elame õnnelikult elu lõpuni, mina oma ellu ei otsi. Elus ei ole garantiisid isegi siis, kui mõlemad pühenduvad, võtavad vastutust ja loovad suhet teadlikult. Elus tuleb kõike ette, aga minu jaoks on olnud oluline luua tugeva vundamendiga suhe, anda endast parim ja loomulikult ei saa seda teha üksi, sest paarisuhtes on kaks poolt.“