Prints William külastab oma abikaasat haiglas iga päev, kuninglikud lapsed pole oma ema veel näinud

Prints William võttis mõneks ajaks aja maha, et olla oma naisega ning olla toeks nende ühistele lastele George’ile, Charlotte’ile ja Louis’ile, vahendab Hello Magazine.

Kensingtoni palee tegi möödunud nädalal avalduse, milles käsitleti printsess Kate’i operatsiooni ja tervislikku seisundit lähemalt. Palee ei soostunud täpsemaid üksikasju avaldama, kuid tõdeti, et Kate’ile eelmisel päeval tehtud protseduur oli seotud kõhuõõnega ja juba varem plaanitud. „Ta soovib, et tema kohta käiv isiklik teave jääks privaatseks,“ anti teates mõista, et arvatavasti ei saagi avalikkus teada, mis printsessiga täpsemalt juhtus.