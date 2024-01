FOTOD JA VIDEO | Laupäeva õhtul läks suureks laulmiseks: muusikasõbrad ja mitmed kodumaised lauljad lõbutsesid Otepää talveöölaulupeol

Otepää talveöölaulupidu on publiku poolt väga hästi vastu võetud talvine ühislaulmine. Laulupoest on aastate jooksul kujunenud üks Otepää talviseid tähtsündmusi, kuhu kogunevad lauljad kogu Eestist. IX Otepää talveöölaulupidu on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lisaprogrammist. Otepää talveöölaulupidu avab Eesti lipu 140. aastapäeva pidustused Otepääl. Otepää kiriklas õnnistati 1884. aastal esimene sinimustvalge rahvuslipp.