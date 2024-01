OTSEFOTOD JA VIDEO | Täna õhtul läheb suureks laulmiseks: muusikasõbrad ja mitmed kodumaised lauljad lõbutsevad Otepää talveöölaulupeol

Talveöölaulupeo kunstiline juht ja peadirigent, Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütleb, et esitamisele tulevad armastatud lood ansamblite Optimistid, Mikron, Ruja, Virmalised, Gunnar Grapsi Grupp, Apelsin ja Rock Hotel repertuaarist. Teiste hulgas kõlavad tundud laulud „Naer“, „Viis viimast“, „Õunalaul“, „Aita mööda saata öö“, jne.

„Rokiklassika toob äratundmisrõõmu kindlasti vanemale kuulajaskonnale. Artistide seas on aga noorema põlvkonna esindajaid, nende esituses on neid laule põnev kuulata mitte ainult vanematel, vaid ka noorematel kuulajatel. Ootame kõiki Otepääle, talvist ühislaulmist nautima! Päev hiljem saab ennast juba televiisorist vaadata, sest talveöölaulupeost teeb TV3 järgmisel päeval saate,“ lisas Merle Soonberg.

Otepää talveöölaulupidu on publiku poolt väga hästi vastu võetud talvine ühislaulmine. Laulupoest on aastate jooksul kujunenud üks Otepää talviseid tähtsündmusi, kuhu kogunevad lauljad kogu Eestist. IX Otepää talveöölaulupidu on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lisaprogrammist. Otepää talveöölaulupidu avab Eesti lipu 140. aastapäeva pidustused Otepääl. Otepää kiriklas õnnistati 1884. aastal esimene sinimustvalge rahvuslipp.