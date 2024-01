Uku Suviste talveöölaulupeost: neid laule tahab eestlane kindlasti kaasa laulda!

„Stuudio“ saatejuht Liis Lusmägi tõi välja, et sellel korral lubatakse umbes 5 kraadi külma. Kuidas lauljad seal vastu peavad ning mis mõnu on niimoodi laulda?

„No mina arvan, et solistidel on natuke lihtsam. Meie saame vahepeal käia soojendamas telgis. Aga palju keerulisem on kindlasti nendel kooridel, nendel inimestel, kes seisavad nende poodiumite peal ja laulavad. Ma arvan, neil on kõige keerulisem roll. Aga samas, niisugune külg külje kõrval olemine, liigutamine ja tammumine ka ja sel aastal kindlasti sellist muusikat on rohkem, mis paneb jala kõigil tatsuma,“ arvab Gerli.