Tõnis Niinemets enda Eesti Laulul kõlanud kriitilisest naljast: tegelikult ma ei öelnud ju inimeste kohta mitte midagi halvasti

„Ma saan täiesti aru inimestest, kelle jaoks Kinoteatri saade ei olnud naljakas ja tegelikult see ei olnudki enamjaolt naljakas ja ei pidanudki olema naljakas,“ rääkis Niinemets, et „Kinoteatri õhtuse vööndi“ saatesarja ei võetud üles ainult huumori eesmärgil. Ta sõnas, et inimesed on hakanud viimasel ajal huumori peale kergemini ärrituma vast seepärast, et ühiskonnas on üleüldiselt olnud peale Ukraina sõja puhkemist ja sellele järgnenud inflatsiooni ärevamad ajad.

Niinemets tunnistas, et mõnikord ütleb ta ära häid koostööpakkumisi, sest ei taha liialt telepildis figureerida. „Ma tegelikult proovin seda alati reguleerida - palju mind kuskil on. Ma ütlen töid ära puhtalt selle klausliga, et mitte, et ma ei tahaks seda teha, vaid mul on tunne, et mul on iseendast juba süda paha.“