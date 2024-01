Snoop Dogg jagas, missuguse armsa hüüdnimega lapselapsed teda kutsuvad

52-aastane räppar vestles „The Jennifer Hudson Show’“ saate ühes osas saatejuhi Jennifer Hudsoniga oma lapselastest, paljastades armsa nime, millega nad teda kutsuvad. Snoop Dogg on poegade Corde (29), Cordelli (26) ja Juliani (25) ning tütre Cori (24) isa, kirjutab People.

„Okei, ma üritan Snoopi ette kujutada vanaisana. Mitu lapselast sul siis tegelikult on?“ uuris Jennifer Hudson legendaarselt räpparilt. „Tegelikult on mul kokku 12 lapselast,“ vastas too.

„Nad on eri vanuses ja suuruses ning ma armastan neid kõiki ühtemoodi,“ muigas Snoop Dogg. „Tegelikult on mu vanimal lapselapsel täna sünnipäev, nii et ma olen teel tema sünnipäevale, kui lahkun siit,“ viitas ta oma üheksa-aastasele lapselapsele Zion Broadusile.