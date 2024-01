Polnudki juhuslik otsus! Selgus, miks valis Charles enda operatsiooniks Kate’iga sama haigla

Buckinghami palee teatas ligi kümme päeva tagasi, et kuningas Charles III-l on tõsine terviseprobleem ja ta siirdub haiglasse ette plaanitud protseduurile. „Nagu tuhanded teised mehed igal aastal, on ka kuningas pidanud otsima ravi suurenenud eesnäärmele. Tema Majesteedi seisund on healoomuline ja ta läheb järgmisel nädalal haiglasse, et käia korrektiivsel protseduuril,“ seisis palee avaldatud teates, kus lisati, et ta peaks töökohustuste juurde naasma pärast lühikest kosumist.