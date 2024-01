Tohoh! One Directioni laulja abiellus autogrammide jagamisel kogemata fänniga?

Ligi 10 aastat tagasi ülimalt menuka Briti poistebändi One Directioni laulja Louis Tomlinson (32) esines hiljaaegu Jakartas oma tuuri „Faith In The Future“ raames. Ta jagas seal ka autogramme ning üks fänn andis talle ette Indoneesia abielutunnistuse. Ka sinna maandus Louisi allkiri, seega teoorias võivad laulja ja tema fänn abielus olla.

Kõnealune fänn kirjeldas oma kogemust lähemalt TikToki postitatud videos ja sõnas, et pöördelise tähendusega autogrammi hankisid talle ta sõbrad. Kui Louis oli näinud, et tema nina alla lükati abielutunnistus oli ta küsinud, kas tegemist on ikka päris dokumendiga. „Okei, ma panen sellele allkirja,“ sõnas ta seejärel ja pani oma autogrammi abielutunnistusele.

Fänni sõbrad olid lauljat edasi pinninud ja uurisid Louisilt, kas ta peatub Jakartas. „Kui mu naine tahab seda,“ oli ta küsimusele vastanud.

TikTokis võttis autogrammi fänn sõna ja näitas ka abielutunnistust, kus olid tema ja Louisi pildid ning artisti autogramm. „Ma läksin kontserdile vallalise naisena. Mul ei ole peikat. Mul ei ole kihlatut, aga ma tulin sealt tagasi abielunaisena, sest Louis allkirjastas minu ja tema abielutunnistuse,“ ütles ta sotsiaalmeediasse postitatud videos. „Ma olen abielus Louis Tomlinsoniga. Ma olen tema laulatatud abikaasa,“ rääkis fänn veel.

Siiski ei tähenda abielutunnistusele allkirja panemine veel seda, et Louis ja fänn on seaduse silmis korrektselt abiellunud, vahendab Metro. Indoneesia seaduste järgi nõuab seaduses tunnustatud liit tseremooniat, et see tõene oleks. Seega on Louis veel vaba mees.