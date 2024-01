Eurovisioni favoriidiks on tõusnud riik, mis ei pruugi võistlusel üldse osaledagi. Eesti kukkus ennustustabelis kolinal

Jaanuari alguses tabelis tõusnud Eesti võiduvõimaluseks peeti veel nädal tagasi 3%, mis oli igati eeskujulik number, võttes arvesse praegust olukorda tabelis. Nimelt pole Eurovisionil veel üht kindlat favoriiti ja pigem on võiduprotsendid siiani tagasihoidlikud. See tähendas seda, et Eesti oli ühel pulgal suure osaga esikümnest.

Nüüdseks on võiduprotsent ühe võrra langenud ja see tähendab automaatselt ka seda, et leiame Eesti alles kolmanda kümnendi esiotsast.

Kihlveokontorite üldtabeli esiotsas hakkavad asjad aga põnevaks kiskuma. Pühapäeval avalikustati Islandi eelvoorus osalevad võistluslood ning alles nädal tagasi 18. kohta hoidnud riik on nüüdseks esimesel positsioonil. Nende võiduvõimaluseks peetakse 10%. Siiani pole kindel, kas Island üldse Eurovisionil osaleb, sest tegemist on riigiga, kes on kõige agaramalt selle poolt, et Iisrael lauluvõistlusel osaleda ei saaks.

Islandi rahvusringhääling teatas hiljuti, et katkestab ametliku seotuse nende eelvooru ja Eurovisioni vahel. Selle asemel saab Söngvakeppninni võitja valida, kas ta soovib Islandit Malmös esindada või mitte.

Suure üldtabeli teisel kohal on Ukraina, kelle võiduvõimaluseks peetakse 9%, ning kolmandat positsioon hoiab Ühendkuningriik, mis on üks vähestest riikidest, kes on avalikustanud oma esindaja. Eelmisel aastal Eurovisioni korraldanud BBC otsustas, et neid esindab Malmös Olly Alexander.