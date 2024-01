Pugatšova abikaasat Maksim Galkinit ei lubatud Balile: isegi piirivalvurid olid hämmingus!

Galkin sõitis Indoneesiasse, sest tal oli planeeritud esinemine seal. Kaks päeva varem oli kinnitatud tema tööviisa ning kõik muud dokumendid seoses planeeritud ülesastumisega olid korras. Lennujaamas maandudes teatati talle passikontrollis, et tal on keelatud riiki sisenemine.

Meelelahutaja sõnul tehti selline otsus Venemaa ametnike poolt saadetud kirja tõttu. „Põhjus öeldi mulle koheselt välja ja seda kordasid erinevad piirivalve töötajad mitu korda - Venemaa valitsuselt on saabunud kiri, milles paluti mind Bali saarele mitte lasta. Kirja näidati mulle, aga loomulikult keelduti viisakalt koopia tegemisest. Kõik ametnikud, nii piirivalvurid kui ka transpordiga seotud inimesed, väljendasid heatahtlikku hämmeldust, sest nad ei saanud aru, kuidas ma olen ära teeninud Venemaa võimude poolse au ja isikliku tähelepanu,“ meenutas Galkin sotsiaalmeedias.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui Venemaa ametnikud on üritanud saboteerida Galkini esinemisi välismaal. Alles mõni aeg tagasi soovis meelelahutaja esineda Taimaal, kuid ka need esinemised jäid ära. Alla Pugatšova abikaasa sõnul töötasid Venemaa võimud toona teistsuguse skeemi järgi - nimelt hakkasid nad survestama saalide omanikke, kellel on tugevad sidemed Venemaa konsulaadi ja Venemaa turismiga.