„Kättemaksukontor“ kääris üle ääre. Miks lahkusid vaatajate lemmikud Kadri Rämmeld ja Elina Reinold tegelikult seriaalist?

KOOSTÖÖ LÕPPES Möödunud sügisel andis produtsent Raivo Suviste meedia vahendusel teada, et „Kättemaksukontoris“ jätkavad mängimist samad näitlejad, kes on seda seni teinud. Tänaseks on aga teada, et Kadri Rämmeld ja Elina Reinold siiski lahkuvad sarjast. Amanda Hermiine Künnapas jääb sinna alles.

FOTO: Kollaaž | Delfi Meedia