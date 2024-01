Tänavune Miss Jaapan kütab kirgi: võistluse võitja on tegelikult eurooplanna!

Carolina Shiino puhul on tegemist esimese Miss Jaapaniga, kes on sündinud väljaspool riiki ning kelle mõlemad vanemad on välismaalased. Tegemist on ukrainlannaga, kes sündis 1998. aastal Ternopili linnas. Tema ema abiellus pärast Shiino vanemate lahutust jaapanlasega ning sealt tuleneb ka Jaapani uue esikaunitari perekonnanimi.