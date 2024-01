Kristel Aaslaid meenutab suhte algust Mattias Naaniga: sain temalt kaks korda korvi

Aaslaid tõdeb, et kohtus Mattiasega esimest korda „Protestis“. Aaslaid meenutas, et ta ei olnud Mattiast eraldi stalkinud, vaid oli näinud varem temast ühte videot ja mõtles, et tegu on laheda tüübiga. „Ma nägin teda kuidagi rahva vahelt: sa oled päris naljakas! Mingi asi oli, et me panime üksteist sõbraks Facebookis ja ta kirjutas mulle järgmine hommik, et „you made my night“ ja „hahaha“, et oli naljakas. Siis me jäime suhtlema, aga see ei olnud sebiv suhtlus. Vist Snapchatis hakkas naljade saatmine ja mingi asi pihta. Sain temalt ka kaks korda korvi,“ räägib Aaslaid, et jäädi siiski sõpradena edasi suhtlema.

„Siin on see, et võib-olla see esimene korvisaamine ei olnud nii väga korvisaamine, kui väga see, et ta ütles ausalt ära, mis seis on. Baas oli see, et ma ei olnud ka väga see,“ meenutab Kristel, et selle ajaga jõudis neil pigem enne sõprus tekkida ja see andis mõlemale osapoolele võimaluse aru saada, kes nad inimestena on.

Tänaseks päevaks kaheksa aastat Mattiasega koos olnud Kristel sõnab, et Mattias võlus teda sellega, et ajas teda naerma. „Ma ise pean väga huumorist lugu. Meil on sama huumorimeel,“ ütleb Kristel ja lisab, et Mattias on soe, andev ja hooliv inimene. „Ta võib teha robustseid nalju, aga ta ei anna alfa vibe’i, ta on kõige beta’m tüüp üldse, kui me sellistest terminitest peame rääkima.“