FOTOD | Napis trikoos Saara Pius tegi sadade silmapaaride ees Koit Toomele seksika üllatuse

Eile leidis „Filmimuusika gala“ viimane kontsert aset Viljandis Ugala teatris. Hetkel, kui Koit oli laval esitamas seriaalist „Rannavalve“ tuntud tunnuspala, otsustas Saara panna selga menusarjale omase punase trikoo ning jooksis lavale. Näitlejatar haaras kaasa ka binoklid ning tegi nii publikule kui ka Koidule vahva üllatuse. Kui tavaliselt on lavapartnerid sellised asjad kooskõlastanud teineteisega, siis Koidu reaktsioon näitas, et tal polnud õrna aimugi, et selline vaatepilt teda ees ootamas on.