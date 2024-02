Jalgpalliülekande ajal telekanaleid vahetades saabus armastus: „Impulsi“ saatejuht Uljana Kuzmina kohtus mehega just tänu teletööle

TEINE PERE Uljana Kuzmina jaoks on Eesti Rahvusringhäälingu kolleegid justkui oma pere, milles ta on kasvanud. Vahepeal Uljana sõnul mõni inimene lahkub, aga nii mõnigi ka naaseb, sest telemaja on nagu magnet, mis tõmbab tagasi.

FOTO: Aivar Kullamaa | ALL RIGHTS RESERVED