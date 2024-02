Erootilise romaani kirjutanud Margus Vaher: tundetuid võrgutajaid sünnitab armastuses haiget saamine või pettumine

Lühidalt kokku võttes räägib Margus Vaheri (40) „Võrgutaja“ mehest, kes saab armastuses haiget, sulgeb oma südame tunnetele ja hakkab võrgutajaks. Margus tunnistab, et tema süda on olnud hetkeks murtud kolmel korral. Ta leiab, et see on loomulik viis inimese ja mehena areneda ning pikas plaanis teeb see meid targemaks, kogenumaks ja empaatilisemaks.