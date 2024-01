VIDEO | „Vot niimoodi tehakse heategusid!“ Andrei Zevakin ja Robin Valting aitasid bussi ootava koolipoisi hädast välja

Andrei Zevakin avaldas oma TikToki kanalil esmaspäeval lühikese video, kus tema ja Robin Valting märkasid bussipeatuses bussi ootavat noormeest. Nad uurisid temalt, kuhu tal vaja minna on, ja kui sisuloojad said teada, et noormees soovib minna Tallinna prantsuse lütseumisse, otsustasid nad talle appi tõtata. „Viskame ära su, hüppa peale!“ kutsus Robin noormehe autosse.