Telekevad tuleb põnev! TV3 üllatab televaatajaid „Maskis laulja“ uue hooajaga

Haarav telesõu, vaimustavad etteasted, rabavad üllatused, armastatud staarid – see kõik on „Maskis laulja“, mis on nii väikestele kui ka suurtele TV3 vaatajatele põnevust pakkunud juba kolmel hooajal ning elevil tasub kindlasti olla ka nüüd, neljanda hooaja eel.

„Selle telekevade kõige suurem saladus „Maskis laulja“ tuleb taas, mis tähendab, et kevadisi pühapäevaõhtuid saame veeta Eesti parimate meelelahutajate seltsis koos väga hea muusika, suurepärase lavashow ja unustamatute maskidega,“ kinnitas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur. „Luban, et põnevaid üllatusi on lähiajal oodata ka saatejuhi ja detektiivide osas,“ lisas Suur.

„Maskis laulja“ jõuab TV3 eetrisse koostöös teleproduktsioonifirmaga RUUT. „Mul on tõesti hea meel, et saade, mille tagasitulekut on televaatajad otse meilt kõige rohkem küsinud, nüüd tõesti tulebki. Seda ülipõnevat saadet on ka eriti põnev teha – suur saladuseloor laskub taas TV3 stuudio üle,“ märkis produtsent Kaupo Karelson.

Maailmakuulsal formaadil „The Masked Singer“ põhinev „Maskis laulja“ jõudis esmakordselt vaatajate ette 2020. aasta kevadel ja selle võitis Jäär ehk Stefan; sama aasta sügisel võitis teise hooaja Polaarhunt ehk Mikk Saar ning 2022. aasta kevadel oli võitjaks Sinine Ahv ehk Franz Malmsten.

Suursaates „Maskis laulja“ astuvad vaatajate ette kümme imeliste maskide taha varjunud tuntud inimest, kes esitavad hittlaule, mille põhjal on nii saate detektiividel kui ka televaatajatel võimalus nuputada, kes maskide sees peituvad. Maskid hakkavad langema saadete lõpus, sest igal nädalal lahkub üks osaleja ja peab oma identiteedi avalikkusele paljastama.