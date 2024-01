Hedvig Hanson loobus „Maskis laulja“ osalemisest: eelistan elada ja esineda maskita!

Hanson avaldas oma Facebooki kontol, et loobus suursaatest „Maskis laulja“ osalemisest. „Minult küsiti, kas oleksin huvitatud tulema meelelahutuslikku telesaatesse, kus peaksin esinema maskis. Mina vastasin: „Ei, tänan, eelistan laulda maskita“. Õigupoolest on see igas mõttes mu eesmärk, nii lauldes kui laulmist õpetades. Elada ja esineda maskita! Puhas muusika, ilma paanilise sõuta,“ kirjutas Hanson.

„Aitäh, et on olnud kunagi teles ka sellist võimalust, kus ei öeldud kui pikk peaks laul olema, või et see ei tohiks olla nukker või liiga jazzikas!“ ütles ta lõpetuseks.